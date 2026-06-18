I funerali del cardinale Ruini a San Pietro, il Vangelo aperto sulla bara di legno. Papa Leone: «La Chiesa gli deve moltissimo» – Il video

Il Pontefice ha ricordato l'ex presidente della Cei, morto a 95 anni, come «pastore saggio e sollecito». Anche Prodi e Casini alle esequie

È terminato a San Pietro il funerale del cardinale Camillo Ruini, scomparso il 16 giugno all’età di 95 anni. La celebrazione si è svolta presso l’Altare della Cattedra, alla presenza della Cappella papale e di numerose autorità ecclesiastiche e politiche. A presiedere il rito funebre è stato papa Leone XIV, che nell’omelia ha ricordato il motto episcopale scelto dal porporato, tratto dal Vangelo di Giovanni: “Veritas liberabit nos” (“La verità ci renderà liberi”). Il Pontefice ha sottolineato come tale espressione sintetizzi la visione cristiana della persona e della libertà, richiamando «il bisogno di ancorare l’esistenza alla verità per evitare derive relativistiche e visioni fluide dell’uomo e della realtà».

This afternoon in St. Peter’s Basilica, Pope Leo XIV celebrated the Solemn Requiem Mass for the Funeral of Camillo Cardinal Ruini RIP, who for over two decades was Vicar General of the Diocese of Rome. May God have mercy on his soul, and may he Rest In Peace. pic.twitter.com/okGSZb3oHO — Catholic Sat (@CatholicSat) June 18, 2026

L’omelia di papa Leone

Nel corso della celebrazione, il Papa ha evidenziato la figura di Ruini – «pastore saggio» e «sollecito» – come uomo che ha fondato la propria vita su questo principio, riconoscendo nella verità «un punto di riferimento capace di dare unità, pace e pienezza all’esistenza». Al cardinale, prosegue il Pontefice, «si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della Comunità ecclesiale e anche di quella civile» Sulla bara in legno, secondo la tradizione liturgica, è stato posto il Vangelo aperto. Ora il feretro sarà trasferito nella diocesi natale del porporato per una seconda celebrazione venerdì 19 giugno presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale di Reggio Emilia.

Anche Prodi e Casini alle esequie

Alla cerimonia erano presenti diverse personalità di rilievo del mondo ecclesiastico e politico. Tra i cardinali, hanno partecipato il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il vicario di Roma Baldo Reina. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi e l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | Papa Leone XIV celebra le esequie del cardinale Ruini nella Basilica di San Pietro, 18 giugno 2026