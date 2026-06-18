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Macron e il messaggio social da Evian: Doppia vittoria francese, ai Mondiali di calcio e al G7 – Il video

18 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Evian, 17 giugno 2026 "Questo messaggio prima di tutto per congratularmi con i Bleus e la vittoria di 3-1 contro il Senegal, con i due gol di Mbappé e il gol di Barcola. Bravo ai Bleus. E' un buon inizio di Coppa del Mondo e spero di essere lì, sò che sarò lì, il 19 luglio prossimo per la finale. Questo G7, credo di poterlo dire, è un momento di risveglio strategico dove tutti insieme, Stati Uniti, Giappone, Canada, europei, abbiamo deciso di agire di concerto al fianco dell'Ucraina per difendere in fondo la nostra unità e i valori in cui crediamo", lo ha detto Macron in un messaggio social da Evian, durante il vertice G7. X Macron – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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