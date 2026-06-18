Svolta nelle ricerche di Sarah e Alisya: trovato un fermaglio rosso su un sentiero a Civitella Alfedena

L'oggetto è stato individuato dai soccorritori in un punto non lontano dalla casa famiglia da cui le ragazzine si sono allontanate. Elicotteri in volo sull'area boschiva

Importanti aggiornamenti sul caso delle due sorelle Di Giacinto scomparse in Abruzzo. Durante le operazioni di perlustrazione, i soccorritori hanno rinvenuto un fermaglio rosso che, con buona probabilità, appartiene a Sarah, la dodicenne svanita nel nulla insieme alla sorella Alisya (16 anni).

L’oggetto è stato individuato su un sentiero non lontano dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (in provincia dell’Aquila), la struttura che ospitava le due ragazze prima della loro misteriosa sparizione. Oggi era uscita la notizia di alcuni telefoni che dovrebbero esser nelle mani delle ragazzine. Le sim appartengono a un uomo di origine kosovara e al compagno di Valentina D’Acunto, madre delle bimbe. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono. Cercano di di individuare eventuali agganci alle celle e restringere il perimetro delle ricerche. L’Agi riferisce che tali cellulari risultano inattivi da 96 ore. L’ultimo segnale, captato nell’area del Parco nazionale d’Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10.

Elicotteri in volo e ricerche concentrate sul sentiero

Le ricerche, che vanno avanti senza sosta da ormai 11 giorni, hanno subìto un’accelerazione nelle ultime ore. Da questa mattina, infatti, un elicottero dei Vigili del Fuoco sta sorvolando a bassa quota l’intera area boschiva e il sentiero dove è stato ritrovato il fermaglio, nella speranza di individuare ulteriori tracce o indizi utili al ritrovamento delle due sorelle. Il sentiero battuto dai soccorritori si trova nelle immediate vicinanze della casa famiglia, una zona impervia che unisce il centro abitato ai percorsi naturalistici del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Il punto sulla scomparsa delle due sorelle

Sarah (12 anni) e Alisya (16 anni) sono uscite dalla struttura di Civitella Alfedena 11 giorni fa, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile stanno setacciando l’intera provincia dell’Aquila. Il ritrovamento del fermaglio rosso rappresenta, al momento, la prima vera pista concreta dall’inizio delle indagini.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sul caso.