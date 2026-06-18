La deputata leghista: «Zaia vuole fottere Salvini. Vannacci? Dietro c’è Putin»

SImonetta Matone, eletta al centro per il Carroccio: «Se non servo, torno a casa o trovo un altro partito»

Simonetta Matone, deputata della Lega, spiega come finirà nel Carroccio tra Matteo Salvini e i governatori: «Malissimo». Il Capitano, dopo l’uscita di Roberto Vannacci che vola nei sondaggi, sta cercando l’appoggio di Luca Zaia e dei presidenti di Regione del Nord per la campagna elettorale. Ma Zaia, secondo Matone, vuole «fottere Salvini. Il suo obiettivo è fotterlo. Non lo dico io, me lo hanno detto ex leghisti veneti». Se la Lega si sposta al nord, dice la deputata al Foglio, «Io me ne vado. Come posso spiegare ai miei elettori del Lazio che c’è una Lega che parla male dell’altra? Io non mi faccio prendere a sputi. Se non servo, torno a casa o trovo un altro partito».

Zaia e Salvini

Non solo. Secondo lei Vannacci «usa parole luride» ed è stato un errore farlo entrare in Lega? “Lo è stato”. Mentre Claudio Durigon è corteggiato da FdI: il partito della premier lo accoglierebbe a braccia aperte. I deputati leghisti del Sud, aggiunge Matone, «sono parlamentari che hanno i loro voti. Simona Loizzo è una primaria che opera nella sanità da anni. Nicola Ottaviani è un cassazionista di valore e Anastasio Carrà, eletto in Sicilia, è un maresciallo che si è battuto per la Lega, un deputato che ha dietro oltre venti comuni che lo seguono». Mentre Vannacci «er me è oltre il 5,3 per cento e non perché mi piace o ci piace, ma perché c’è un elettorato, che anche dal M5s, guarda a lui, un elettorato che ascolta parole base e crede a quelle parole».

Vannacci e i soldi di Putin

Matone dice che il 4 e 5 luglio potrebbe non andare al raduno della Lega di Treviso: «Che vado a fare? A farmi insultare? Io sono stata eletta anche grazie a FdI che mi ha fatto votare in un seggio gioiello. Se ce ne andiamo noi leghisti del centro e del sud, un altro partito lo troviamo». Mentre Zaia «rifiuta qualsiasi proposta. Mi sembra solo stallo». L’ultima risposta è su chi sta aiutando Vannacci: «Nessuno mi toglie dalla testa che dietro questa operazione ci siano i soldi di Putin».