Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Voglio ringraziare Xi e Putin per essere rimasti neutrali in Iran – Il video

18 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Evian, Francia 17 giugno 2026 "Un'altra cosa: voglio ringraziare la Cina, il presidente Xi — ero con lui — ed è rimasto neutrale, totalmente neutrale, e lo apprezzo. E vorrei ringraziare Vladimir Putin: è stato molto neutrale. Avrebbero potuto renderci le cose molto più difficili. E voglio dirlo, sapete, qualcuno dirà: 'Oh, è terribile che stia ringraziando il presidente Xi della Cina'. Beh, lasciate che vi dica che ho fatto una lunga chiacchierata con lui. Sapete, hanno armi a spalla per abbattere gli aerei che… non è che siano il massimo, ma sono precise, sono abbastanza precise. Ho detto che avrei davvero apprezzato se non avesse dato o venduto niente di tutto quel materiale all'Iran. E sapete una cosa? Per la maggior parte, non lo ha fatto", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa a margine del G7 a Evian in Francia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Zo***la, tr***: è scontro alla Camera. Bakkali (Pd) e Ravetto (Futuro Nazionale) leggono in aula gli insulti social – Il video

2.

La nuova legge sulla caccia domani al Senato: cosa cambia se passa e a quali animali sarà legale sparare

3.

Renzi sulla foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni: «C’è la sinistra-sinistra ma per vincere serve un accordo»

4.

Legge elettorale, rischio stallo dopo il boom di Futuro Nazionale nei sondaggi. Il Pd attacca: «La maggioranza ha paura di Vannacci»

5.

G7, Giorgia Meloni racconta ai colleghi: «Ho smesso di fumare» – Il video