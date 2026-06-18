Trump: Voglio ringraziare Xi e Putin per essere rimasti neutrali in Iran – Il video

(Agenzia Vista) Evian, Francia 17 giugno 2026 "Un'altra cosa: voglio ringraziare la Cina, il presidente Xi — ero con lui — ed è rimasto neutrale, totalmente neutrale, e lo apprezzo. E vorrei ringraziare Vladimir Putin: è stato molto neutrale. Avrebbero potuto renderci le cose molto più difficili. E voglio dirlo, sapete, qualcuno dirà: 'Oh, è terribile che stia ringraziando il presidente Xi della Cina'. Beh, lasciate che vi dica che ho fatto una lunga chiacchierata con lui. Sapete, hanno armi a spalla per abbattere gli aerei che… non è che siano il massimo, ma sono precise, sono abbastanza precise. Ho detto che avrei davvero apprezzato se non avesse dato o venduto niente di tutto quel materiale all'Iran. E sapete una cosa? Per la maggior parte, non lo ha fatto", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa a margine del G7 a Evian in Francia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev