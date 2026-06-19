Al via primi negoziati per adesione Ucraina all'Ue, von der Leyen a Zelensky: Congratulazioni – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2026 “Anch'io voglio unirmi a coloro che si congratulano con l'Ucraina per l'apertura del primo cluster. Questo è un grande passo avanti. Congratulazioni e te lo meriti perché hai lavorato così duramente per andare avanti e fare le riforme necessarie. Speriamo che durante l'estate si possano aprire più cluster. Questo è molto importante perché quando l’Ucraina mantiene i propri impegni, dobbiamo farlo anche noi. E in effetti c’è uno slancio speciale in questo momento. Ho l'impressione che la marea stia cambiando. Vediamo che l’Ucraina sta mantenendo la linea, riconquistando anche parzialmente il territorio e che l’Ucraina sta vivendo un momento molto forte anche insieme ai nostri Stati membri che lavorano al muro dei droni per i nostri paesi in prima linea. Ciò dimostra quanto l’Ucraina sia già integrata nel lavoro dell’Unione Europea e stia andando avanti. E questo in un momento in cui inviamo un messaggio molto forte anche alla Russia: forniamo all’Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. Quindi anche per dare un messaggio molto forte per dire che saremo al vostro fianco per tutto il tempo necessario”, lo ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev