Costa: Momento storico per Ucraina, al via primi negoziati per adesione all'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2026 "È sempre un piacere accogliere nel Consiglio europeo il presidente Zelensky, soprattutto questa settimana. È stata una settimana storica per l'Ucraina. Lunedì apriremo formalmente i negoziati del primo cluster. Si tratta di un passo molto importante verso l'allargamento dell'Unione Europea e la piena adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. E al G7 raggiungiamo una dichiarazione congiunta con il chiaro e forte sostegno di tutti i membri del G7 all’Ucraina. Ciò significa che ora abbiamo i 27 stati membri uniti nel sostenere l’Ucraina ed è anche molto importante sottolineare che ora l’Ue e gli Usa e i nostri partner di Canada, Giappone e Gb stanno tutti lavorando insieme per continuare a sostenere l’Ucraina", lo ha detto il Presidente del Consiglio Ue Antonio Costa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev