Metsola: Accelerare su allargamento a Ucraina e Moldova, è un investimento geopolitico – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 giugno 2026 "Prima di tutto, sull’allargamento. La forza dell’Europa è sempre derivata dalla sua capacità di proiettare stabilità, democrazia e opportunità nel nostro vicinato. E non si tratta di beneficenza, è un investimento geopolitico nella nostra sicurezza collettiva. E penso che possiamo affermare che gli ultimi giorni e le ultime settimane abbiano dimostrato che questo sta accadendo. Gli Stati membri hanno dato il via libera per avviare i negoziati sui primi cluster per l’Ucraina e la Moldova, qualcosa per cui il Parlamento europeo ha spinto a lungo. Questa settimana, anche il Montenegro ha chiuso provvisoriamente altri due cluster e i lavori sul suo trattato di adesione sono in corso. Quindi, dopo anni di scarsi movimenti, direi che il ritmo è accelerato.", così Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo in una conferenza stampa a Bruxelles in vista del Consiglio Europeo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev