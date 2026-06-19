Solidarietà di Sánchez a Meloni: Non saprei nemmeno come definire l'attacco di Trump – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2026 "E la seconda, dirvi che non solo l'ho fatto pubblicamente, rispondendo a una vostra domanda, ma che l'ho fatto anche in privato. All'interno dello stesso Consiglio Europeo le ho trasmesso la mia solidarietà di fronte a… beh, questo… questo attacco che non… che non è né politico né personale, no? In realtà non saprei nemmeno come qualificarlo", così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in una conferenza stampa dopo il Consiglio Europeo. Courtesy: Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev