Zelensky a Bruxelles: Al via negoziati per ingresso Ucraina in Ue, grazie a tutti i leader – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2026 Per noi è davvero un grande momento, per gli ucraini e per l'Ucraina. Sì, il primo cluster è stato aperto. Grazie a tutti i leader per la loro unanimità. Oggi discuteremo ovviamente dei cinque prossimi passi molto importanti, anche storici per l'Ucraina, dei cinque prossimi cluster. Penso che condivideremo assolutamente il secondo punto con tutti i leader degli incontri del G7 e che è stato importante anche il sostegno all'Ucraina, la difesa aerea, come prepararsi per l'inverno e come fare pressione su Putin, è fantastico, inoltre abbiamo avuto unanimità durante il G7 su come essere forti e come spingere Putin al dialogo per il cessate il fuoco per porre fine a questa guerra. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev