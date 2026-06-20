Meloni a Trump: Attacchi insensati e immotivati. Mia popolarità non la riguarda, pensi alla sua – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2026 “Presidente Trump, questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Quanto alla mia popolarità, essere suo amico non l’ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con lei. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto. La mia popolarità non la riguarda. Le suggerisco di concentrarsi sulla sua”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replica al Presidente Usa dopo il nuovo attacco su Truth, nel quale il Tycoon aveva scritto: "Il Primo Ministro italiano “Gigiorgia” Meloni mi ha chiesto più e più volte di scattare una foto con me durante la riunione del G7 in Francia. Se la passa male in Italia con il suo livello di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Usa, un Paese che ama e protegge veramente l’Italia, quando si è trattato di negare all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare (ma anche la Nato, del resto!). Non ci ha permesso nemmeno di usare le piste di atterraggio dell’Italia, un grande inconveniente logistico, e questo nonostante il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all’anno per proteggere l’Italia e altri “cosiddetti” alleati della Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole essere di nuovo amica per “aumentare i suoi numeri”. No grazie!!! Presidente DJT" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev