Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Macron: Francia non sostiene centri migranti Paesi terzi, non funzionano e violano nostri valori – Il video

22 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2026 "E che questo Paese accetterà, forse in cambio di denaro. Ma quale Paese? Quale relazione create? Quali diritti umani? E spingerete tutte queste persone in un Paese che non è il loro, proprio mentre voi non volete tenerle a casa vostra. Non sono sicuro che sia questa la nostra Europa. Non sono sicuro che siano questi i principi fondamentali sui quali la nostra Europa si è costruita. E non credo, peraltro, che sia efficace. La prova è che, finora, non ho visto nessuno farlo funzionare", così il Presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Courtesy: Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lite finale Meloni-Trump: chi ha vinto? «Finiamola qua», l’ordine ai ministri e il rischio della vendetta su gas, vino e dazi a raffica

2.

Meloni a sorpresa dagli Alpini, il bagno di folla dopo lo scontro con Trump: «Avevo bisogno di un po’ di orgoglio nazionale» – Il video

3.

Trump attacca ancora Meloni: «Non si è schierata contro l’Iran, non va bene!»

4.

Il dubbio «clinico» dietro l’insulto di Trump a Meloni, la furia della premier «preoccupata» e il gesto di lei sulla «figuraccia in pubblico»

5.

Salvini difende Meloni: «Trump pensi all’Iran». I sospetti Pd: «Gli attacchi? Un assist a Giorgia per le elezioni»