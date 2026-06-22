Macron: Francia non sostiene centri migranti Paesi terzi, non funzionano e violano nostri valori – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 giugno 2026 "E che questo Paese accetterà, forse in cambio di denaro. Ma quale Paese? Quale relazione create? Quali diritti umani? E spingerete tutte queste persone in un Paese che non è il loro, proprio mentre voi non volete tenerle a casa vostra. Non sono sicuro che sia questa la nostra Europa. Non sono sicuro che siano questi i principi fondamentali sui quali la nostra Europa si è costruita. E non credo, peraltro, che sia efficace. La prova è che, finora, non ho visto nessuno farlo funzionare", così il Presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. Courtesy: Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev