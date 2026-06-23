Cattani (Farmindustria): Export farmaceutico italiano a 69 mld nel 2025, +248% in dieci anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "Le imprese farmaceutiche hanno già contribuito per il 33 per cento all'obiettivo di 700 miliardi di esportazioni fissato dal governo per il 2027. L'export del settore nel 2025 ha raggiunto 69 miliardi di euro, pari al 75 per cento della crescita totale dell'export italiano, con una produzione di 74 miliardi e un'occupazione diretta di 72.200 addetti, che salgono a oltre 300.000 considerando l'intera filiera. La crescita dell'export farmaceutico italiano negli ultimi dieci anni supera quella di tutti i principali Stati Ue e la media europea, ferma a +148 per cento". Lo ha dichiarato Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria, all'assemblea annuale dell'associazione, a Roma. Farmindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev