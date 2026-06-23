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Gemmato (FdI): Spesa farmaceutica non è fuori controllo, curva crescita prezzi sta flettendo – Il video

23 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "Altro pezzo di puzzle qual è? È che oggi invece i dati ci dicono che questa curva di crescita sta flettendo, quindi non c'è questa spesa, diciamo questa proiezione geometrica, la spesa fuori controllo così come si diceva, ma evidentemente sta flettendo. Un puzzle rispetto all'altro", così Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute a margine dell'Assemblea di Farmindustria all'Auditorium della Conciliazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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