Giani: Un bonus per calmierare il maggior costo degli abbonamenti dei bus – Il video
(Agenzia Vista) Toscana, 23 giugno 2026 “Con il bonus che metteremo in campo non riusciremo ad annullare integralmente il maggior costo degli abbonamenti, ma potremo calmierare in parte l'aumento premiando gli utenti più fidelizzati. ll servizio di Autolinee Toscane deve migliorare”. Lo ha detto Eugenio Giani, Governatore della Toscana, sull'aumento delle tariffe dei bus nella Regione. Toscana Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev