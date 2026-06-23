Legge elettorale, Meloni: A sinistra su "indicazione premier" hanno problema del "chi ce mettiamo?" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 "La modifica della legge elettorale sostanzialmente fa due cose, indicazione del premier e premio di maggioranza a chi prende un voto in più. Sull'indicazione del premier posso capire che nel campo largo non sono d'accordo perché hanno oggettivamente un problema di “chi ce mettiamo?”". Lo ha detto, con finale in romanesco, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'iniziativa 'Il giorno de La Verità', intervistata dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro. Chigi – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev