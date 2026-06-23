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Rocca (Lazio) inaugura nuovo Centro Sant'Anna: Medicina di genere al centro delle nostre politiche – Il video

23 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2026 ""Il Sant'Anna amplia i suoi servizi, centro al servizio delle donne, la medicina di genere al centro delle politiche della Regione. Abbiamo ampliato tutti i servizi con una multidisciplinarità straordinaria grazie alla collaborazione con Fondazione Atena, e questo consentirà una reale presa in carico anche attraverso nuovi strumenti digitali che dialogano con il fascicolo sanitario elettronico. E non ci fermiamo qua: l'obiettivo è portare centri come questo in tutte le province del Lazio", così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'inaugurazione del il nuovo Centro Sant’Anna, un presidio specialistico pubblico di secondo livello della ASL Roma 1 interamente dedicato alla salute della donna in senso ampio, con un focus specifico sulle patologie spesso sottodiagnosticate o trattate in modo frammentario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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