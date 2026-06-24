Crosetto incontra Ministra Difesa Austria Tanner: Focus su Ucraina, Medio Oriente, Libano e Unifil – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2026 “Cordiale e proficuo incontro con omologa austriaca Klaudia Tanner. Occasione per approfondire comune visione di una difesa europea continentale capace di superare il perimetro dei 27 Stati, rafforzando coordinamento, interoperabilità e capacità condivise. Focus su dossier di comune interesse: dal sostegno all’Ucraina alla stabilità in Medio Oriente, Libano e futuro Unifil, Balcani occidentali, aree la cui sicurezza incide direttamente su equilibri europei e mediterranei. Attento esame anche sul tema minacce ibride, che richiedono cooperazione sempre più stretta per rafforzare resilienza delle nostre società, proteggere infrastrutture critiche e migliorare capacità di prevenzione e risposta. Italia e Austria intendono rafforzare ulteriormente dialogo e collaborazione nel settore della #Difesa, in particolare nel settore industriale anche al fine di rafforzare la base industriale europea, accelerando i processi di innovazione con costi sostenibili e in tempi produzione ridotti. In questa prospettiva, sottoscritta dichiarazione di intenti finalizzata ad ampliare il dialogo strategico e la collaborazione tra le rispettive Forze Armate". Così il Ministro Guido Crosetto. Ministero Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev