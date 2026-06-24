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Elly Schlein augura 'Buon appetito' ai partecipanti alla Festa dell'Unità a Roma – Il video

24 Giugno 2026 - 02:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 Ha preso il via a Roma la Festa dell'Unità, in programma dal 12 al 28 giugno presso Villa Lazzaroni, nel quartiere Appio-Latino. La manifestazione, della durata di due settimane, prevede un programma di dibattiti politici, concerti e stand gastronomici, con la partecipazione dei vertici del Partito Democratico. Ha preso parte alla festa anche la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, che ha augurato 'buon appetito' ai partecipanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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