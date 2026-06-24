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Guerra Ucraina, Meloni: Pace non è possibile se non continuiamo a sostenere Kiev – Il video

24 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Berlino, 24 giugno 2026 "Sull’Ucraina, l’Italia ribadisce il proprio impegno per una pace giusta e duratura, che richiede garanzie di sicurezza efficaci per il Paese aggredito. Niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura. L’Italia resta impegnata in particolare sul fronte delle infrastrutture critiche e della resilienza energetica, definito un ambito decisivo anche dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei giorni scorsi, durante il G7 e il Consiglio europeo", lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice del formato E5, che riunisce Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, a Berlino. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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