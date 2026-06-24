Tajani: Dichiarazioni Rutte? Su aerei Usa rispettate tutte le norme, pronti a dirlo in Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Tunisi, 24 giugno 2026 "Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte si è trattata di una tempesta in un bicchier d'acqua, perché già è stato detto che ci si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, ma soltanto a voli per operazioni logistiche. La stessa cosa mi pare che abbia detto Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti ma voli per fare un rifornimento e fare operazioni di tipo logistico. Quindi una tempesta in un bicchier d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione e i trattati, tutto quello che ha fatto l'Italia è stato fatto sempre nel rispetto assoluto delle norme". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Business Forum Italia-Tunisia a Tunisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev