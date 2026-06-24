Tajani: Pronti a contribuire a Hormuz, aspettiamo accordo definitivo Iran-Usa – Il video

(Agenzia Vista) Foggia, 24 giugno 2026 "Vedremo col passare del tempo… insomma, noi abbiamo già due o tre dragamine aggregate un po' alla missione Aspides. Però, voglio dire, gli iraniani nell'accordo… ci sarà ancora da fare il dragaggio e quindi delle mine, e vedremo cosa potremo fare, cosa sarà necessario fare. Intanto andiamo avanti con le nostre missioni per la Aspides e Atalanta per garantire la sicurezza del traffico marittimo", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Foggia per il 252esimo Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev