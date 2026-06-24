Tajani: Sarò a Villa Taverna per festa indipendenza americana. Con Usa siamo alleati, non sottomessi – Il video

(Agenzia Vista) Foggia, 24 giugno 2026 "E io sarò a Villa Taverna il 2 luglio, come annunciato. Non abbiamo alcuna intenzione di incrementare il confronto. Andiamo avanti per la nostra strada. Per noi le relazioni transatlantiche sono fondamentali, il rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto storico, continuiamo a collaborare. C'è una nostra missione anche negli Stati Uniti per occuparsi di materie prime, perché è importante anche che si crei un'alternativa alla situazione di egemonia cinese. Continuiamo a lavorare, ad avere buone, buone ottime relazioni. Poi su alcune questioni, quando noi dobbiamo dire le cose che non vanno, lo diciamo. Non abbiamo votato sulla Groenlandia, non abbiamo partecipato alla guerra in Iraq. Diciamo sempre: siamo alleati, ma non sottomessi alle decisioni.", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Foggia per il 252esimo Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev