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Trump imita atleta transgender: Mia moglie mi chiede di non farlo – Il video

24 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista), Macungie, Pennsylvania, Usa, 23 giugno 2026 "Io ho già molto da fare… Sapete, ho una moglie molto elegante che mi dice: "Caro, ti prego, ti prego, non ballare. Non è presidenziale". Io le dico: "Ma la gente lo adora quando ballo!". E lei: "Ti prego, ti prego, negli sport maschili e femminili, per favore, non fare la cosa del sollevamento pesi. E non fare la cosa del nuoto", così il Presidente Usa durante un evento a Macungie, Pennsylvania, Usa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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