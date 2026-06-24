Trump imita atleta transgender: Mia moglie mi chiede di non farlo – Il video

(Agenzia Vista), Macungie, Pennsylvania, Usa, 23 giugno 2026 "Io ho già molto da fare… Sapete, ho una moglie molto elegante che mi dice: "Caro, ti prego, ti prego, non ballare. Non è presidenziale". Io le dico: "Ma la gente lo adora quando ballo!". E lei: "Ti prego, ti prego, negli sport maschili e femminili, per favore, non fare la cosa del sollevamento pesi. E non fare la cosa del nuoto", così il Presidente Usa durante un evento a Macungie, Pennsylvania, Usa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev