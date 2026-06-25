Rutte mostra grafici per elogiare Trump: Grazie a lui 200mila posti di lavoro in più negli Usa – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 24 giugno 2026 "Poi, quando si tratta di posti di lavoro, guardate qui. In totale, 195.000 posti di lavoro sostenuti da investimenti. Investimenti da parte di aziende europee negli Stati Uniti: 83.000 posti di lavoro sostenuti da questo. 112.000 posti di lavoro creati dal fatto che gli europei acquistano in modo massiccio – circa la metà di tutta la loro spesa per la difesa, quando si tratta di produzione dell'industria della difesa, viene spesa negli Stati Uniti. 112.000 posti di lavoro. L'anno scorso hanno speso 54 miliardi di dollari in produzione dell'industria della difesa statunitense. C'è attualmente un portafoglio ordini, un arretrato di ordini, di 300 miliardi. Quindi 300 miliardi di dollari di spesa per la difesa da parte degli europei per acquistare negli Stati Uniti nei prossimi due anni, che sono già nel registro degli ordini. L'anno scorso 54 miliardi, un totale ora nel registro degli ordini di 300 miliardi, per un totale di quasi 200.00", così il Segretario Generale della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev