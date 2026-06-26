15 feriti a Zaporizhzhia per attacco russo con droni, l'intervento dei Vigili del fuoco – Il video

(Agenzia Vista) Zaporizhzhia, 26 giugno 2026 La quantità di feriti a seguito dell’attacco con droni russi su Zaporizhzhia è salita a 15, tra cui un minore. Lo ha reso noto il Servizio statale ucraino per le situazioni di emergenza (DSNS).Secondo le autorità ucraine, l’attacco ha provocato l’incendio di quattro autovetture e il danneggiamento parziale di un edificio a un piano, con successivo incendio. I vigili del fuoco hanno localizzato e spento le fiamme. Courtesy: State Emergency Service of Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev