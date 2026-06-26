Firmato accordo integrativo con i medici di base nel Lazio, Rocca: Atteso da oltre venti anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2026 "Erano 21 anni che non si faceva un accordo integrativo regionale. 21 anni. Questo per per sottolineare come l'importanza anche di dare certezze ai medici di medicina generale sul territorio, perché per 21 anni, insomma, hanno… cioè, magari i primi anni c'era ancora la validità di quello del 2005, però poi è stato trascinato", così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sull’accordo integrativo regionale con i medici di medicina generale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev