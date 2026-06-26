Mattarella riceve vincitrici Premio Bellisario: Protagonismo donne sempre più necessario – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2026 "È un discorso, come dire, complessivo, corale, che dalle vostre dichiarazioni è venuto questo questa sera. È una articolazione ampia di una versatilità, di una capacità di protagonismo del mondo femminile di cui abbiamo estremo bisogno. Ha ragione, Presidente Golfo, vi sono alcuni elementi che sono messaggi di pace. Ne abbiamo un gran bisogno. Dappertutto. Non soltanto nel Golfo, Ministro, ma dappertutto ne abbiamo bisogno. E per questo è sempre più necessario che ci sia un forte protagonismo delle donne nella vita pubblica, oltre a quella che non è soltanto quella politica delle istituzioni, è quella del protagonismo nella società, nel sindacato, nelle imprese, nello sport, che trascina e orienta i giovani.", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al ricevimento vincitrici della XXXVIII edizione del Premio Marisa Bellisario al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev