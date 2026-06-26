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Terremoto Venezuela, decollato volo Aeronautica militare con aiuti e soccorritori italiani – Il video

26 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pratica di Mare, 26 giugno 2026 Un velivolo dell'Aeronautica Militare è decollato dalla base di Pratica di Mare con a bordo unità di soccorso dei Vigili del Fuoco e operatori dei Servizi Sanitari Regionali, diretti in Venezuela per fornire assistenza alla popolazione colpita dal recente sisma. L'operazione è gestita dal ministero della Difesa in coordinamento con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il dipartimento della Protezione Civile. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato che l'iniziativa rappresenta un impegno concreto a sostegno delle comunità venezuelane colpite, confermando la vocazione dell'Italia all'aiuto e alla protezione internazionale in situazioni di emergenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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