Terremoto Venezuela, decollato volo Aeronautica militare con aiuti e soccorritori italiani – Il video

(Agenzia Vista) Pratica di Mare, 26 giugno 2026 Un velivolo dell'Aeronautica Militare è decollato dalla base di Pratica di Mare con a bordo unità di soccorso dei Vigili del Fuoco e operatori dei Servizi Sanitari Regionali, diretti in Venezuela per fornire assistenza alla popolazione colpita dal recente sisma. L'operazione è gestita dal ministero della Difesa in coordinamento con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il dipartimento della Protezione Civile. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato che l'iniziativa rappresenta un impegno concreto a sostegno delle comunità venezuelane colpite, confermando la vocazione dell'Italia all'aiuto e alla protezione internazionale in situazioni di emergenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev