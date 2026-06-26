Trump: Deturpata la Reflecting Pool con un taglierino, ma i responsabili sono stati presi – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 giugno 2026 "Tutte le statue in giro per Washington… e stanno davvero bene. Abbiamo preso alcune persone che stavano vandalizzando la nostra bellissima Reflecting Pool. Abbiamo la Reflecting Pool… hanno preso un cutter, un taglierino o qualcosa del genere, molto affilato. Riuscite a immaginarlo? Da dove se ne esce questa gente con cose simili? E… hanno gettato un po' di fertilizzante nell'acqua, il che non va bene; il fertilizzante non va d'accordo con l'acqua. Acqua limpida, bellissima… non funziona bene. Ma li hanno presi", così il Presidente degli Usa Donald Trump al 'Rose Garden Dinner Club' con gli agricoltori americani alla Casa Bianca. Courtesy: 01_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev