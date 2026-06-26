Trump: Iran vuole accordo a tutti i costi e presto lo faremo, prezzi del petrolio crollano – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 giugno 2026 "Abbiamo fatto questo, e l'Iran, in sostanza, nel giro di una settimana e mezza, abbiamo spazzato via il loro intero esercito, la loro leadership, i loro aerei, la loro marina. Avevano 159 navi e nel giro di una settimana e mezza erano tutte sul fondo del mare. E poi devo stare a sentire i fake news dicendo: 'Oh, oggi stanno molto meglio rispetto a prima…'. Questa gente è pazza. Vogliono fare un accordo con noi a tutti i costi, e… probabilmente lo faremo, penso che lo faremo", così il Presidente degli Usa Donald Trump al 'Rose Garden Dinner Club' con gli agricoltori americani alla Casa Bianca. Courtesy: 00_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev