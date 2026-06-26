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Trump: Prenderemo soldi dall'Iran per vendergli i nostri prodotti agricoli – Il video

26 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 giugno 2026 "Stanno passando un momento difficile con il cibo e noi prenderemo un po' dei loro soldi e li spenderemo, e compreremo grano, soia e mais, un sacco di roba. E questo processo inizierà piuttosto presto. Sarà una cosa piuttosto grande, penso che sarà davvero grande" così il Presidente degli Usa Donald Trump al 'Rose Garden Dinner Club' con gli agricoltori americani alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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