Ultime notizie Caldo recordGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026Temptation islandTrenitaliaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

A Roma nebulizzatori contro il caldo, Gualtieri: Questi sono i cannoni che ci piacciono – Il video

27 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2026 "Questi sono i cannoni che ci piacciono. In questi giorni a Roma e in tutta Europa stiamo affrontando temperature molto elevate. Vogliamo fare tutto il possibile per proteggere i cittadini e i tanti visitatori che affollano la nostra città", così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato sui social. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Sono stato operato d’urgenza», Giuseppe Conte e il racconto della malattia: «Un fulmine a ciel sereno, mi hanno salvato la fede e Olivia»

2.

Elly Schlein ha reso il Pd ricchissimo, ora il partito rischia di essere colpito dalla patrimoniale. Utile record nel 2025, anche grazie ai tagli del personale

3.

L’incredibile versione di Salvini sulle dimissioni di Donnarumma dalla guida di Fs: «Aveva ambizioni più grandi, felice di essere stato messo alla porta»

4.

Legge elettorale, via libera della commissione alla riforma: il 26 giugno in Aula. E spunta il primo sgambetto della maggioranza a Vannacci

5.

Alemanno lascia il carcere: «Vannacci? Non voglio candidarmi». L’invito a Meloni e la frecciata a Crosetto: lo striscione fuori da Rebibbia – I video