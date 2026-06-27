A Roma nebulizzatori contro il caldo, Gualtieri: Questi sono i cannoni che ci piacciono – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2026 "Questi sono i cannoni che ci piacciono. In questi giorni a Roma e in tutta Europa stiamo affrontando temperature molto elevate. Vogliamo fare tutto il possibile per proteggere i cittadini e i tanti visitatori che affollano la nostra città", così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato sui social. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev