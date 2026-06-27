De Luca: Ultimi 2 segretari della NATO distillato di imbecillità politica, mondo in mano a cialtroni – Il video

(Agenzia Vista) Salerno, 27 giugno 2026 "Il mondo nelle mani di questi cialtroni. Abbiamo avuto un altro episodio che ha riguardato il Segretario Generale della NATO, un tale Rutte. Avevo appena espresso le mie valutazioni entusiasmatiche sui segretari della NATO che si sono succeduti negli ultimi dieci anni, non sapevo che avrebbe prodotto un'ennesima performance. Mi ero permesso di dire che gli ultimi due segretari della NATO sono un distillato di imbecillità politica. Non ho neanche fatto in tempo ad esprimere questo giudizio entusiastico che Rutte si è esibito in un ulteriore colpo di teatro. Veramente non ci sono parole, non ci sono parole per definire il livello di dilettantismo, di stupidità, di inconcludenza, di incapacità di tutta una serie di figure che si muovono sul piano internazionale", così il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca in un video pubblicato sui social. Courtesy: Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev