Ultime notizie Caldo recordGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026Temptation islandTrenitaliaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Più di mille pazienti aiutati da Progetto San Bartolomeo di Comunità Sant'Egidio, Gemelli e Deloitte – Il video

27 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 Il Progetto San Bartolomeo ha assistito, dal 2023 a oggi, oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica che avrebbero altrimenti rinunciato alle cure. I risultati dell'iniziativa e gli obiettivi futuri sono stati illustrati questa mattina nell’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti dei soggetti promotori del progetto: la Comunità di Sant’Egidio, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, la Fondazione dell’Ospedale, Deloitte e la Fondazione Deloitte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Sono stato operato d’urgenza», Giuseppe Conte e il racconto della malattia: «Un fulmine a ciel sereno, mi hanno salvato la fede e Olivia»

2.

Elly Schlein ha reso il Pd ricchissimo, ora il partito rischia di essere colpito dalla patrimoniale. Utile record nel 2025, anche grazie ai tagli del personale

3.

L’incredibile versione di Salvini sulle dimissioni di Donnarumma dalla guida di Fs: «Aveva ambizioni più grandi, felice di essere stato messo alla porta»

4.

Legge elettorale, via libera della commissione alla riforma: il 26 giugno in Aula. E spunta il primo sgambetto della maggioranza a Vannacci

5.

Alemanno lascia il carcere: «Vannacci? Non voglio candidarmi». L’invito a Meloni e la frecciata a Crosetto: lo striscione fuori da Rebibbia – I video