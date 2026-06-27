Più di mille pazienti aiutati da Progetto San Bartolomeo di Comunità Sant'Egidio, Gemelli e Deloitte – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2026 Il Progetto San Bartolomeo ha assistito, dal 2023 a oggi, oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica che avrebbero altrimenti rinunciato alle cure. I risultati dell'iniziativa e gli obiettivi futuri sono stati illustrati questa mattina nell’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti dei soggetti promotori del progetto: la Comunità di Sant’Egidio, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, la Fondazione dell’Ospedale, Deloitte e la Fondazione Deloitte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev