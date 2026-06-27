Trump: Fossi comunista sarei il migliore della storia – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 giugno 2026 "Il comunismo è molto facile da vendere. Distrugge tutto, ma è molto facile. Sarò onesto, penso che sarei il più grande comunista della storia. Darei l'affitto gratis, signore e signori, da ora in poi non dovrete più pagare l'affitto. Da ora in poi, chiunque voglia una casa, non si preoccupi, scelga pure la casa che desidera. Tutti riceveranno cibo gratis, tutto sarà gratis da questo momento in poi. Tutti voteranno per me.", così il Presidente degli Usa Donald Trump alla Conferenza Politica 2026 della Faith & Freedom Coalition a Washington. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev