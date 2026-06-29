Fontana (Camera): Nato forte se unita, credibile se previene le crisi – Il video

(Agenzia Vista) Istanbul, 29 giugno 2026 "Cari colleghi, la NATO è forte quando è unita. È credibile quando sa prevenire le crisi e non soltanto reagire ad esse. È legittima quando i Parlamenti partecipano, controllano, spiegano e assumono responsabilità davanti ai cittadini. Proprio per questo il ruolo della sua Assemblea parlamentare è essenziale, perché collega la dimensione strategica alla rappresentanza democratica, la sicurezza alla politica, le decisioni comuni alla fiducia delle nostre opinioni pubbliche", così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana intervenendo al Vertice parlamentare dell'Assemblea NATO in corso a Istanbul. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev