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Salvini all'evento della Lega Giovani: Se vinciamo le elezioni vorrei tornare al Viminale – Il video

29 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano Marittima, 27 giugno 2026 "A decidere sono sempre gli italiani. Io da domani mattina sono a disposizione del mio governo. C'è un Presidente del Consiglio che stimo, che sostengo, di cui mi fido. Quello che il Presidente del Consiglio ritiene che sia utile di fare non alla maggioranza, ma al Paese, trova in Matteo Salvini un leale esecutore. Punto.", così il leader della Lega Matteo Salvini sul palco dell'evento della Lega Giovani a Milano Marittima. Courtesy: Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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