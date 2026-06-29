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Tajani: Sì a Ucraina e Moldavia nell'Ue, ma serve lotta alla corruzione – Il video

29 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Dubrovnik, 27 giugno 2026 "Siamo a favore dell'ingresso di Ucraina e Moldova nell'Unione Europea, ma dobbiamo lavorare sodo per raggiungere l'acquis comunitario. Dobbiamo lottare contro la corruzione, dobbiamo lavorare in molti settori. Vogliamo aiutare l'Ucraina. Durante il mio ultimo incontro con Zelensky, ho proposto una forte cooperazione con la Guardia di Finanza, per esempio. La Guardia di Finanza sta lavorando duramente in Montenegro, sta lavorando duramente in Albania", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto al Dubrovnik Forum. Courtesy: Dubrovnik Forum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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