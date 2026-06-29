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Vigili del Fuoco italiani al lavoro tra le macerie a La Guaira in Venezuela – Il video

29 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) La Guaira, Venezuela, 29 giugno 2026 Le squadre USAR dei Vigili del Fuoco italiani proseguono le operazioni di ricerca tra le macerie a La Guaira, in Venezuela, per individuare eventuali dispersi a seguito dei forti terremoti che hanno colpito il Paese il 24 giugno. Le unità sono attive nella zona maggiormente colpita dal sisma, dove proseguono le attività di soccorso in coordinamento con le autorità locali. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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