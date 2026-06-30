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Quattro arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, il blitz dei Carabinieri – Il video

30 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone accusate di aver realizzato l’attentato dinamitardo avvenuto la sera del 16 ottobre 2025 a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma), ai danni del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci. I quattro sono gravemente indiziati a vario titolo, dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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