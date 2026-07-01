Fratoianni (Avs): Meloni Capo dello Stato? Quirinale non si spartisce politicamente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Ma io penso di sì, c'entra con la tentazione della destra di occupare tutti gli spazi istituzionali. Però il Quirinale non è una casella che si può spartire politicamente. Il Quirinale è il ruolo più importante, la Presidenza della Repubblica è il ruolo più importante in questo paese perché è il sommo garante della Costituzione repubblicana. Quella Costituzione che alla destra fa venire l'orticaria", così Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev