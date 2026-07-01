Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Fratoianni (Avs): Meloni Capo dello Stato? Quirinale non si spartisce politicamente – Il video

01 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Ma io penso di sì, c'entra con la tentazione della destra di occupare tutti gli spazi istituzionali. Però il Quirinale non è una casella che si può spartire politicamente. Il Quirinale è il ruolo più importante, la Presidenza della Repubblica è il ruolo più importante in questo paese perché è il sommo garante della Costituzione repubblicana. Quella Costituzione che alla destra fa venire l'orticaria", così Nicola Fratoianni di Avs in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crocifissi e preghiere in piazza a Roma contro il pericolo islamico. La nuova mossa di Mario Adinolfi, che dice a Vannacci: «Il mio numero di telefono ce l’ha» – Il video

2.

Repubblica: Giorgia Meloni vuole il Quirinale. Mantovano premier?

3.

Meloni e il gelo con Vannacci, l’ultimo attacco da Nicola Porro. Un presidente della Repubblica di destra? «Perché non è più un tabù» – Il video

4.

La Lega invoca la «remigrazione» contro l’omicida del pizzaiolo a Reggio Emilia. Poi il dietrofront quando scopre che è italiano. Il Pd: «Sciacalli»

5.

Sondaggio Swg, frena FdI e Vannacci approfitta: sorpasso su Salvini fermo come il Pd. Scontro Meloni-Trump: quanti stimano ancora il presidente Usa