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Salvini su Fs: Scelta per i vertici sarà interna, non ci saranno dibattiti politici – Il video

01 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Sulle Ferrovie dello Stato aspetto che il Mef, azionista, proceda con l'assemblea. Noi siamo pronti. Ribadisco: la scelta sarà una scelta interna, cioè non andiamo a prendere nessuno da fuori, non ci saranno dibattiti politici. Verrà scelto qualcuno che ha esperienza di ferrovie da decenni, e questo vale per tutto il resto." Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa fuori Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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