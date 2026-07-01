Salvini su Fs: Scelta per i vertici sarà interna, non ci saranno dibattiti politici – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 "Sulle Ferrovie dello Stato aspetto che il Mef, azionista, proceda con l'assemblea. Noi siamo pronti. Ribadisco: la scelta sarà una scelta interna, cioè non andiamo a prendere nessuno da fuori, non ci saranno dibattiti politici. Verrà scelto qualcuno che ha esperienza di ferrovie da decenni, e questo vale per tutto il resto." Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa fuori Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev