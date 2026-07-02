Giorgia Meloni accolta al congresso Uil da un robot: «Posso aiutare». La reazione della premier – Il video

Il fuori programma al momento di chiamare la premier sul palco dell'assise del sindacato a Padova

Accoglienza decisamente diversa dal solito oggi al Congresso della Uil per Giorgia Meloni. A introdurre la premier, attesa sul palco dell’assise di Padova, non è stato come da protocollo il padrone di casa, il segretario generale Pierpaolo Bombardieri, ma un robot umanoide. L’ultimo dei temi toccati da Bombardieri nella sua relazione, d’altronde, era proprio la necessità di un patto per governare l’Intelligenza artificiale. E quale miglior esempio della collaborazione uomo-macchina di un gentile robot, con tanto di maglietta e fazzoletto al collo del sindacato, impegnato a dare il benvenuto alla presidente del Consiglio. «È un grande onore darle il benvenuto al 19esimo congresso nazionale della Uil. Grazie di essere venuta», ha detto il robot con voce un tantino metallica, non prima di aver precisato di essere «qui per aiutare e non per sostituire». Stupita della trovata ma sorridente, Meloni ha ricambiato i convenevoli col robot: «Grazie a lei», ha esclamato, prima di avviarsi verso il palco del sindacato.