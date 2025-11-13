Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ESTERIIntelligenza artificialeRobotRussiaVideo

Russia, l’epic fail del robot Aidol. Durante la presentazione cade rovinosamente faccia a terra – Il video

13 Novembre 2025 - 13:32 Stefania Carboni
embed
L'umanoide dotato di AI è stato presentato sotto le note di Rocky, qualche giorno fa a Mosca: ma qualcosa è andato storto

Il robot russo Aidol ha fatto un debutto, se così si può dire, col botto. Svelato in conferenza stampa il 10 novembre al Centro Congressi Yarovit Hall, a Mosca, è salito sul palco con la colonna sonora del film Rocky di Sylvester Stallone, ma non è finita benissimo. L’umanoide ha camminato per circa un metro e mezzo prima di cadere rovinosamente faccia a terra. Due inservienti lo hanno subito sollevato e trascinato via, cercando di occultare l’imprevisto con un telo nero. Non sono riusciti perfettamente nel loro intento, rendendo la scena ancora più imbarazzante.

Perché è caduto Aidol

Aidol è stato creato dall’azienda russa Idol Robotics. Secondo l’amministratore delegato Vladimir Vitukhin, la caduta è dovuta a un errore di calibrazione nei sensori di equilibrio e nel sistema di controllo del movimento. «Un incidente utile», ha dichiarato con ironia. «Ogni errore insegna qualcosa, e ogni esperienza ci aiuta a migliorare».

