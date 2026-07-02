Liverani (Ania) su previdenza: Bonus ingresso a 18enni per fargli capire valore del fondo pensione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Parlando di povertà dei pensionati, parliamo di previdenza integrativa. Nella previdenza integrativa abbiamo le idee molto chiare: bisogna far conoscere cos'è, soprattutto ai giovani. Qui proponiamo un bonus di ingresso, una somma, anche simbolica, che lo Stato erogerebbe a tutti i ragazzi e le ragazze che compiono i 18 anni, con il vincolo di investirla in un fondo pensione o in una polizza previdenziale. I diciottenni che la riceveranno si renderanno conto, all'ingresso nel mondo del lavoro, che quei 100 euro saranno diventati 130, 140, magari anche 160, e capiranno immediatamente il valore della previdenza integrativa. Vogliamo inoltre difendere il principio della portabilità dei contributi datoriali, e quindi della libertà di scelta di milioni di iscritti in quale fondo o in quale polizza previdenziale investire per il proprio futuro pensionamento. Ciò per garantire la necessaria concorrenza tra le varie forme di previdenza presenti sul mercato e generare costi inferiori e rendimenti maggiori." Così il Presidente di Ania Giovanni Liverani sul palco dell'Assemblea Nazionale fra le imprese assicuratrici all'Auditorium Parco della Musica. Courtesy: Ania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev