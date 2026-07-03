POLITICAPunti di VistaVideo Il Governatore del Veneto Stefani al Congresso Uil: Fondamentale investire nella formazione – Il video 03 Luglio 2026 - 13:45 Redazione (Agenzia Vista) Padova, 03 luglio 2026 "Investire nella formazione dei lavoratori è fondamentale", lo ha detto il Governatore del Veneto Alberto Stefani al Congresso della Uil a Padova. Uil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. «Sono malato, spero di farcela», Clemente Mastella gela tutti: la voce rotta dall’emozione, l’annuncio in chiesa – Il video 2. Vittorio Feltri al Quirinale? «Ma sono tutti ubriachi. È roba da clinica psichiatrica» 3. Via tutti dalla Commissione Vigilanza Rai, il caos dopo le dimissioni di opposizioni, presidente Floridia e poi anche la maggioranza: perché lo hanno fatto 4. Crosetto, i soldi per la difesa e le non-dimissioni: «Perché dovrei?» 5. Il Campo largo fa melina alla festa Usa: i leader stanno alla larga, in ambasciata vanno sherpa e seconde file