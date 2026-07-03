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Liverani (Ania): Assicurazione leva potente per rafforzare Italia – Il video

03 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Ora che ci è chiaro che cosa possiamo e vogliamo fare, ora che noi tutti abbiamo capito le opportunità, però, vorrei che non ci ritrovas- simo anche quest’anno a ottobre a parlare di tassazioni retroattive, prelievi anomali e contributi straordinari alla legge di bilancio. Siamo convinti con forza che per l’avvenire del Paese piuttosto che mere richieste di maggior contribuzione servano progetti comuni su temi che riguardano la sicurezza e la prosperità di milioni di cittadine e cittadini e di milioni di imprenditrici e imprenditori italiani", lo ha detto Giovanni Liverani, Presidente dell’Ania, all’Assemblea annuale dell’associazione. Ania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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