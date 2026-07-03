Liverani (Ania): Polizza catastrofi naturali obbligatoria per case ristrutturate con fondi statali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "L'Italia è un Paese molto esposto alle catastrofi naturali. Il 40% del territorio è a rischio sismico, il 91% dei comuni è in dissesto idrogeologico. Quindi coprirsi dal rischio delle catastrofi naturali è una necessità. Purtroppo soltanto il 7% delle abitazioni private è assicurato. Sulle imprese si è fatto un grandissimo passo avanti perché è stata introdotta l'obbligatorietà per le imprese italiane di assicurarsi, e questa obbligatorietà farà sì che, gradualmente, il sistema produttivo italiano sarà messo in sicurezza. Dobbiamo pensare però anche alle famiglie, dobbiamo pensare alle abitazioni private. Quantomeno a quelle che hanno goduto di benefici fiscali o contributi per la ristrutturazioni. Sarebbe veramente paradossale se lo Stato, che ha investito così tanta quantità di risorse finanziarie della finanza pubblica nelle ristrutturazioni, dovesse poi risarcire la ricostruzione di una casa nella quale ha investito così tanti denari pubblici. Quindi la copertura obbligatoria dovrebbe essere estesa alle case che hanno goduto di questi benefici, e poi gradualmente anche a tutte le altre." Così Giovanni Liverani, Presidente di Ania, in un punto stampa a margine dell'Assemblea Nazionale fra le imprese assicuratrici all'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev