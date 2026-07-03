Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVUcraina
ECONOMIA & LAVOROCentri commercialiGiovaniSaldi

Saldi estivi al via: gli uomini spenderanno 225 euro, le donne solo 196. Scarpe e t-shirt gli articoli più cercati

03 Luglio 2026 - 14:37 Annapaola Messina
Saldi estivi al via il 4 luglio
Saldi estivi al via il 4 luglio
Per molti però la stagione degli acquisti scontati era già iniziata con i presaldi che alcuni negozi offrono ai clienti: un problema per chi rispetta il calendario "regolare"
Google Preferred Site

Domani – sabato 4 luglio – si dà il via ai tanto attesi saldi estivi in tutte le ragioni d’Italia. Secondo il sondaggio annuale sui saldi condotto da Ipsos per Confesercenti, quest’anno il 70% degli italiani ha intenzione di acquistare, con un budget medio di 209 euro a persona. Nel Nord-Ovest si registra il budget più elevato, con una media di 247 euro, mentre nel Sud è più basso e si ferma a 181. Non solo il territorio, ma anche il genere incide: gli uomini prevedono di spendere in media 225 euro, contro i 196 euro delle donne.

Cosa si compra di più durante i saldi

Tra gli articoli più desiderati durante i saldi ci sono le calzature, scelte dal 52% degli intervistati, t-shirt e top (49%), maglieria estiva (39%), abiti (36%) e pantaloni o gonne (36%). Anche qui, le differenze di genere sono evidenti: per esempio, l’abbigliamento sportivo interessa il 34% degli uomini contro il 19% delle donne, che puntano più su abiti e vestiti (47% contro il 24% degli uomini) e accessori e borse (18% contro il 4%).

Perché il budget per i saldi si contrae

È interessante notare come il 28% degli intervistati dichiara di voler ridurre il budget destinato agli acquisti, una percentuale che raggiunge il 32% nel Nord-Est e nel Sud. Soltanto il 18% è disposto a incrementare, mentre la maggioranza (54%) lo mantiene invariato. Il 65% degli intervistati dichiara che la motivazione principale che li ha spinti a diminuire il proprio budget è il caro-vita e l’inflazione. Il 43% indica invece il rincaro delle spese fisse legate all’abitazione, un fattore particolarmente rilevante nel Sud (52%). Infine, il 31% dichiara di aver fatto una scelta di risparmio consapevole, una motivazione che sale al 42% tra i più giovani.

Ti potrebbe interessare

Per molti i saldi erano iniziati in anticipo con le promozioni

Tuttavia, la stagione degli acquisti è gia iniziata da tempo. I presaldi continuano a guadagnare terreno: il 36% degli intervistati dichiara di aver approfittato di offerte e sconti ancora prima dell’avvio ufficiale dei saldi, favorito dalla crescente diffusione di promozioni sia online sia nei negozi fisici nelle settimane precedenti. La percentuale aumenta al 48% tra i 18-34 anni, che corrisponde alla fascia più esposta alla rincorsa dei presaldi. Questa tendenza ad anticipare sempre di più la svendita degli articoli rappresenta un problema per quei negozi che invece rispettano il calendario ufficiale, comprimendo il periodo in cui gli sconti rappresentano un appuntamento realmente distintivo.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Licenziata appena assunta, l’hotel le deve 60mila euro. Il periodo di “prova” finito dopo cinque giorni: perché il giudice ha dato ragione alla cameriera

2.

Dal 7 luglio gli stop lampeggianti diventano obbligatori: come funzionano e cosa cambia per chi compra un’auto nuova

3.

I nuovi controlli in aeroporto mettono in crisi gli scali europei. L’appello delle compagnie aeree: «Code fino a 5 ore, i voli partono semivuoti»

4.

Il business delle recensioni online: influenzano l’82% dei turisti, ma spesso sono false. Ecco come verificarle

5.

«Ci sono più testamenti per gli animali che per le persone». In Italia 8 miliardi di lasciti senza eredi. Come funziona la ricerca del parente più prossimo

leggi anche
svizzera-como-lavoratori-cartellino
ECONOMIA & LAVORO

In ufficio risultavano presenti, loro erano in Svizzera a fare shopping. La furbata dei due dipendenti comunali di Como: come si sono fatti scoprire

Di Chiara Pancari
ebay live
TECNOLOGIA

Come funzionano le aste live di eBay: un minuto per fare le offerte in diretta su moda, vintage e carte collezionabili

Di Riccardo Lichene
furti stazione roma termini
ATTUALITÀ

Shopping a scrocco alla stazione Termini: 21 tra poliziotti e carabinieri indagati per i furti alla Coin. Così la cassiera complice li aiutava nelle ruberie

Di Cecilia Dardana